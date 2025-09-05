La Policía Profesional de Migración, en coordinación con la Fuerza Pública, Policía de Fronteras y el Ministerio de Salud, llevó a cabo un operativo en el sector de Crucitas que permitió la revisión de 43 personas extranjeras, todas de nacionalidad nicaragüense.

Operativo en Crucitas. Foto: cortesía Migración.

De este grupo, 5 fueron detectados en condición migratoria irregular, por lo que se procedió a su aprehensión y traslado al Centro de Aprehensión de la Policía Profesional de Migración, con el objetivo de ejecutar el respectivo proceso de deportación.

Operativo en Crucitas. Foto: cortesía Migración.

Hace escasos días un lamentable hecho se dio en la zona, cuando 2 hermanos nicaragüenses murieron en un túnel de minería artesanal en el sector de Crucitas, San Carlos, tras quedar atrapados a más de 60 metros de profundidad.

La alerta se recibió cuando un vecino reportó que ambos habían ingresado al túnel el día anterior y no habían salido. Al sitio llegaron la Cruz Roja Costarricense (CRC), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso y coordinaron la extracción de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente con el apellido Sequeira, de 24 y 20 años, originarios de El Castillo, Río San Juan, Nicaragua.

Imagen de túneles en Crucitas. Foto: Wilbert Hernández

Más de 25 cruzrojistas y seis vehículos trabajaron durante varias horas en la recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados a un campamento cercano para su levantamiento.

Las autoridades investigan si la tragedia ocurrió por un deslizamiento o por la falta de ventilación en el túnel, pero no se descarta que haya más personas atrapadas en la zona.

Fotografía Wilbert Hernández.

Cabe recordar que la semana pasada un equipo de Diario Extra constató la existencia de estos túneles y la presencia de más de 900 coligalleros, en su mayoría de nacionalidad nicaragüense, que ingresan a la zona para extraer oro.

En colaboración con el periodista Wilmer Madrigal.