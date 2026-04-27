Tras una operación conjunta con Colombia, Panamá y Estados Unidos, las autoridades costarricenses impidieron el ingreso al país de 49 bultos con 1.439 paquetes de droga en una embarcación. La acción dejó como resultado la detención de sus tres tripulantes.

Operativo conjunto con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Foto: MSP.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública la noche de este domingo, tras las inspecciones se determinó que se trataba de 176 kilos de cocaína y 1.266 kilos con 295 gramos de marihuana. Además, se encontraron 13 estañones con aproximadamente 850 litros de combustible para transporte.

Operativo conjunto con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Foto: MSP.

La institución indicó que la intervención se realizó a 170 millas náuticas de Matapalo, luego de que el Centro de Operaciones de JIATF-S recibiera información del Servicio Aeronaval de Panamá, autoridades de Colombia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), sobre una embarcación que transportaba una cantidad indeterminada de posibles estupefacientes en aguas internacionales con destino a Costa Rica.

A raíz de las alertas, se despachó al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), que logró ubicar una lancha tipo go fast, sin nombre, matrícula ni bandera, por lo que se procedió a intervenirla.

Los detenidos son dos costarricenses de apellidos Scott, de 32 años, y Artavia, de 25 años, así como un nicaragüense de apellido Rocha, de 43 años, quien no posee antecedentes.

En cuanto a Scott, registra antecedentes por usurpación entre 2015 y 2017, así como un parte policial por tenencia de droga. Por su parte, Artavia fue pasado a la Fiscalía en 2017 por tenencia de droga.