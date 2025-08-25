Un incendio tuvo lugar la madrugada de este lunes 25 de agosto en el sector de Laguna en Zarcero, Alajuela.

El hecho provocó que las llamas consumieran por completo una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos se hizo presente en el sitio para la atención de la emergencia, pero a su llegada al fuego había consumido toda la propiedad.

Según información de la corresponsal Mariluz Rojas, el propietario de la vivienda perdió todas sus pertenencias, pero de fortuna resultó ileso.

Este habría sido ayudado de salir de la vivienda por un vecino.

Las causas del incendio de momento se desconocen y permanecen bajo investigación.

Con información corresponsal Mariluz Rojas.