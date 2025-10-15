Un hombre adulto fue víctima de una balacera en el sector de la 15 setiembre, específicamente en una chatarrera.

Los hechos se presentaron cerca de las 3:40 p.m., según la versión oficial de la Cruz Roja.

Fotografía Mauricio Aguilar

El ataque armado se dio en una chatarrera ubicada en la Urbanización Umara, detrás de la Colonia 15 de Setiembre.

Fotografía Mauricio Aguilar

En apariencia, dos personas quedaron heridas y fueron trasladadas al centro médico.

Se desconoce la causa de los hechos, mientras la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al sitio.

Fotografía Mauricio Aguilar

Noticia en desarrollo.