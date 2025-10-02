Desde una plataforma de un vehículo del Cuerpo de Bomberos, el fotoperiodista Wilbert Hernández logró captar las impactantes imágenes del Hotel Oriente, en San José, tras el incendio ocurrido la madrugada de este jueves.

Las fotografías muestran el colapso total del techo del tercer nivel, la zona más afectada por las llamas.

Techo colapsó tras incendio. Foto: Wilbert Hernández.

La emergencia se reportó a las 2:33 a.m. en el edificio de tres pisos, ubicado en avenida 3 y calle 3, diagonal al Mercado Borbón.

Según datos oficiales, en el momento del siniestro había 21 personas dentro: al menos 15 lograron evacuar, mientras que 5 murieron en el lugar. Una sexta persona aún no ha sido ubicada, y no se descarta que sea otra víctima.

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, explicó que el tiempo de respuesta fue de apenas cuatro minutos, pero el avance de las llamas y el colapso del tercer nivel complicaron las labores.

“Prácticamente, todo el tercer nivel fue consumido por el fuego, y en este momento estamos haciendo valoraciones, valorando las puertas de emergencia, las rutas de evacuación, de hecho la puerta del último nivel está clausurada con alambre negro por dentro, lo cual imposibilitaba su acceso”, señaló.

El jerarca indicó además que el hotel presentaba condiciones de alto riesgo: hacinamiento, pocas rutas de evacuación y problemas en sus instalaciones eléctricas.

Según detalló, esta situación es común en estructuras antiguas del centro de la capital, utilizadas como hospedajes de bajo costo o cuarterías.

De forma preliminar, también se investiga si una riña entre vecinos ocurrida horas antes del incendio pudo estar vinculada con el origen de las llamas, aunque el caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el lugar trabajaron al menos 8 unidades de emergencia.

Los negocios ubicados en el primer nivel permanecen cerrados por la afectación, mientras se mantiene la inspección de la escena.

Con esta tragedia, la cifra de fallecidos en incendios estructurales en lo que va del 2025 asciende a 17.