Fotos y video: Desarticulan estructura ligada a “Pecho de Rata”

Una serie de allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el cantón de Talamanca permitió desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico local de drogas y legitimación de capitales, vinculada en el pasado al grupo de alias “Pecho de Rata”.

El operativo se desarrolló principalmente en el sector de Cahuita, donde los agentes realizaron ocho allanamientos en seis viviendas, un hotel y una empresa de prefabricados de concreto. Como resultado, cinco personas quedaron detenidas: cuatro hombres y una mujer.

De acuerdo con el director del OIJ, la investigación se extendió por aproximadamente un año y permitió identificar a una organización que operaba de forma independiente tras la caída de la estructura principal a la que estuvo vinculada.

Incluso, el cabecilla del grupo, un hombre de apellido Bas, fue detenido desde el día anterior como parte de las diligencias iniciales del caso.

Según las autoridades, la agrupación tenía el control de la venta de drogas en la zona de Cahuita mediante varios puntos de distribución, además de desarrollar actividades de legitimación de capitales utilizando negocios como el hotel y la empresa intervenida.

El jerarca explicó que este tipo de organizaciones suele invertir las ganancias ilícitas en bienes de alto valor, como vehículos de lujo y comercios, con el fin de ocultar el origen del dinero.