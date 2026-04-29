Un carro de lujo fue consumido por las llamas la mañana de este miércoles en la Ruta 27, en el sector de San Rafael de Escazú.
El incidente se registró unos 100 metros después de Multiplaza Escazú en sentido hacia San José.
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De acuerdo con el reporte preliminar, los cuerpos de emergencia recibieron la alerta a las 11:04 a.m., lo que provocó la movilización de una unidad extintora del Cuerpo de Bomberos.
De momento no se han reportado personas afectadas, mientras los bomberos trabajan en el control del fuego.
Las causas del incendio aún no han sido determinadas.
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