Un carro de lujo fue consumido por las llamas la mañana de este miércoles en la Ruta 27, en el sector de San Rafael de Escazú.

El incidente se registró unos 100 metros después de Multiplaza Escazú en sentido hacia San José.

Otro incidente: Fatal accidente en Ruta 27: Motociclista muere tras choque con tráiler