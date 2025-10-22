Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles dejó un hombre herido y provocó el cierre parcial de la vía en sentido Calle Blancos – La Uruca, luego de que el conductor chocara contra un poste y quedara prácticamente partido a la mitad.
El bombero Pablo Villalta Calderón explicó que fueron despachados al lugar tras la alerta de emergencia.
“Al llegar al lugar encontramos una unidad de la empresa Emergencias Médicas haciendo el rescate de un masculino que colisiona contra un poste, el mismo poste se fractura en su base y está con energía eléctrica en este momento. Se colabora en el aseguramiento de la escena y la extracción del paciente y los compañeros de la empresa privada trasladan al centro hospitalario el paciente en condición estable”, indicó Villalta.
Debido al impacto, el poste quedó seriamente dañado y la escena fue asegurada por el Cuerpo de Bomberos y personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para evitar riesgos eléctricos.
Las autoridades mantienen paso regulado en la zona mientras se realizan las labores de retiro del vehículo y arreglo del poste.
En un hecho separado, en Rohrmoser, Pavas, también se reportó la colisión de un vehículo contra un poste, aunque en ese caso el conductor no se encontraba en la escena al momento de la llegada de las autoridades.