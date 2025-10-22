Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles dejó un hombre herido y provocó el cierre parcial de la vía en sentido Calle Blancos – La Uruca, luego de que el conductor chocara contra un poste y quedara prácticamente partido a la mitad.

Aparatoso accidente en Calle Blancos. Foto: Wilbert Hernández.

El bombero Pablo Villalta Calderón explicó que fueron despachados al lugar tras la alerta de emergencia.

Aparatoso accidente en Calle Blancos. Foto: Wilbert Hernández.

“Al llegar al lugar encontramos una unidad de la empresa Emergencias Médicas haciendo el rescate de un masculino que colisiona contra un poste, el mismo poste se fractura en su base y está con energía eléctrica en este momento. Se colabora en el aseguramiento de la escena y la extracción del paciente y los compañeros de la empresa privada trasladan al centro hospitalario el paciente en condición estable”, indicó Villalta.

Base del poste quedó destrozada. Foto: Wilbert Hernández.

Debido al impacto, el poste quedó seriamente dañado y la escena fue asegurada por el Cuerpo de Bomberos y personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para evitar riesgos eléctricos.

Aparatoso accidente en Calle Blancos. Foto: Wilbert Hernández.

Las autoridades mantienen paso regulado en la zona mientras se realizan las labores de retiro del vehículo y arreglo del poste.

Aparatoso accidente en Calle Blancos. Foto: Wilbert Hernández.

En un hecho separado, en Rohrmoser, Pavas, también se reportó la colisión de un vehículo contra un poste, aunque en ese caso el conductor no se encontraba en la escena al momento de la llegada de las autoridades.