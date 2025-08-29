Club Sport Herediano está siendo eliminado de la Copa Centroamericana. Ante esto, la frustración es tanta que la barra del “Team”, denominada “La Garra”, tuvo un encontronazo con la barra del Municipal de Guatemala.

El lente de Randall Sandoval, fotógrafo de Grupo Extra, captó el momento de tensión desde el Estadio Nacional.

Además, Jason Arce, periodista de Grupo Extra, grabó un video del momento desde el Estadio Nacional.