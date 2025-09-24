Costa Rica reforzó este miércoles la seguridad en sus principales puertos con la instalación de 2 escáneres de carga en Puerto Caldera (Puntarenas) y en el muelle Gastón Kogan (Moín, Limón).
Los equipos, tipo portal, fueron donados por el Gobierno de Estados Unidos con una inversión de $19,5 millones.
Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la tecnología permitirá inspeccionar los contenedores que ingresan y salen de las terminales portuarias, al detectar las estructuras internas y densidades de las cargas.
Los equipos serán operados por oficiales del MSP, quienes ya reciben capacitación especializada.
Además, la instalación incluyó obras de infraestructura por ₡798 millones, necesarias para adecuar los espacios donde funcionan los dispositivos.
Seguridad reforzada en puertos
El Ministerio de Seguridad Pública informó que más de 300 oficiales se encuentran distribuidos en los puertos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) y Caldera para complementar la vigilancia, con apoyo de unidades caninas, drones, patrullajes marítimos y operativos subacuáticos.
De acuerdo con datos oficiales, desde la entrada en funcionamiento de este modelo en Moín, en 2023, las autoridades europeas han reportado una reducción de entre 50% y 70% en decomisos de droga provenientes de Costa Rica en puertos como Róterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) y Hamburgo (Alemania).
En el mismo periodo, se incautaron más de 15 toneladas de cocaína y fueron detenidas 42 personas vinculadas con estructuras criminales dedicadas a contaminar contenedores.
Con estos equipos, el país busca consolidar un esquema de seguridad portuaria que combine tecnología, cooperación internacional y vigilancia policial.