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Una mujer de aproximadamente 40 años murió la mañana de este viernes tras ser atropellada en Ciudad Colón, según informó la Cruz Roja Costarricense.
El hecho ocurrió frente al supermercado Fresh Market de la zona, donde se reportó la emergencia.
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Socorristas atendieron el llamado y, al llegar al lugar, encontraron a la mujer sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.