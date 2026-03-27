Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una mujer de aproximadamente 40 años murió la mañana de este viernes tras ser atropellada en Ciudad Colón, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Foto: Jorge Castillo

El hecho ocurrió frente al supermercado Fresh Market de la zona, donde se reportó la emergencia.

Foto: Jorge Castillo

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Socorristas atendieron el llamado y, al llegar al lugar, encontraron a la mujer sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

Foto: Jorge Castillo