El fuerte sismo que se registró la noche de este martes con epicentro 20 kilómetros al sur de Quepos dejó afectaciones visibles en algunos comercios de la zona, entre ellos el supermercado Maxi Palí, donde se reportaron productos en el piso y daños en estanterías.

Productos quedaron en el suelo. Foto: cortesía.

El movimiento sísmico se produjo a las 9:57 p.m., con una magnitud de 6.1 y una profundidad de 21 kilómetros, según informó la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica.

El temblor fue percibido con gran intensidad en varias regiones del país, especialmente en el Pacífico Sur, donde vecinos de Quepos y Osa reportan en redes sociales que el movimiento fue fuerte y prolongado.

En imágenes compartidas por personas en los comercios se observan los efectos del temblor, con los productos totalmente esparcidos en el suelo.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni daños estructurales graves, pero las autoridades mantienen el monitoreo constante de posibles réplicas en la zona.