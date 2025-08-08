Un oficial de la Policía Municipal fue herido de bala este viernes en el centro de San José, específicamente en la Avenida Central.

Foto: Isaac Villalta.

En apariencia, y de manera extraoficial, el oficial habría forcejeado con un sujeto.

Foto: Isaac Villalta.

En determinado momento se le habría caído el arma, el sospechoso aprovecha y la toma para dispararle.

Foto: Isaac Villalta.

“Se traslada un hombre adulto con herida de bala en una pierna en condición urgente al Hospital del Trauma”, informó la Cruz Roja Costarricense.

Foto: Maricruz Brenes.

Producto de este incidente, las autoridades desplegaron un gran operativo en la zona.

Imágenes: Maricruz Brenes

El sospechoso del caso sería en apariencia un hombre extranjero, el cual fue detenido luego del incidente.