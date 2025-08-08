Un oficial de la Policía Municipal fue herido de bala este viernes en el centro de San José, específicamente en la Avenida Central.
En apariencia, y de manera extraoficial, el oficial habría forcejeado con un sujeto.
En determinado momento se le habría caído el arma, el sospechoso aprovecha y la toma para dispararle.
“Se traslada un hombre adulto con herida de bala en una pierna en condición urgente al Hospital del Trauma”, informó la Cruz Roja Costarricense.
Producto de este incidente, las autoridades desplegaron un gran operativo en la zona.
El sospechoso del caso sería en apariencia un hombre extranjero, el cual fue detenido luego del incidente.