Imágenes captadas en el sitio del accidente evidencian la magnitud del violento choque ocurrido la mañana de este lunes en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

En las fotografías se observa cómo el vehículo pesado terminó volcado, mientras que el automóvil presenta severos daños tras el impacto, lo que da cuenta de la fuerza de la colisión.