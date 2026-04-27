Imágenes captadas en el sitio del accidente evidencian la magnitud del violento choque ocurrido la mañana de este lunes en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
En las fotografías se observa cómo el vehículo pesado terminó volcado, mientras que el automóvil presenta severos daños tras el impacto, lo que da cuenta de la fuerza de la colisión.
El incidente, reportado a las 10:41 a.m., dejó un total de 4 personas atendidas. 2 ocupantes del vehículo pesado quedaron prensados, por lo que requirieron labores de rescate por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, mientras que los 2 ocupantes del automóvil no estaban atrapados.
Las imágenes muestran además el despliegue de unidades de emergencia que continúan trabajando en la zona.