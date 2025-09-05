El Ministerio de Salud, en coordinación con autoridades locales, inició esta semana una serie de operativos para clausurar y demoler instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de carbón en San José.

Según la institución, esta práctica ilegal, además de contaminar el aire y afectar los ecosistemas, representa un riesgo directo para la salud de las comunidades cercanas, principalmente por los daños a las vías respiratorias que provoca la exposición prolongada al humo.

Inicia operativos contra carboneras clandestinas. Foto: cortesía Ministerio de Salud.

En El Roblar de San Miguel, Desamparados, se emitió una orden sanitaria para que la Municipalidad procediera con la limpieza y desalojo de una estructura ubicada en derecho de vía municipal.

“No podemos permitir que prácticas ilegales pongan en riesgo la salud de las familias. Este gobierno actúa con firmeza y en coordinación interinstitucional. La ciudadanía es nuestro mejor aliado: con sus denuncias, podemos erradicar estas amenazas“, señaló la ministra de Salud y vicepresidenta, Mary Munive.

Durante la intervención las autoridades no lograron identificar a los responsables, quienes se exponen a sanciones que incluyen fuertes multas según la legislación vigente.

Reportes indican que en estas carboneras clandestinas pueden producirse hasta 60 sacos de carbón, cada uno con un valor cercano a ₡7 mil, lo que pone en evidencia un negocio ilícito con graves impactos ambientales y sanitarios.

La ministra recordó que el pasado 13 de febrero se eliminaron 4 carboneras ilegales y un botadero en El Huazo de Salitrillos, mediante una acción interinstitucional que permitió recuperar el área y garantizar su control permanente.

El Ministerio de Salud llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas ilegales.