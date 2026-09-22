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Con instrumentos en mano, carteles y un marcado sello interpretativo, la representación del sector artístico costarricense tomó las inmediaciones e interiores de la Asamblea Legislativa este martes.
La convocatoria reunió a cineastas, músicos, actores y bailarines en una jornada de protesta contra la propuesta de ajuste presupuestario impulsada por el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.
Más allá de las proclamas y consignas, la manifestación pacífica destacó por la puesta en escena no verbal de los asistentes.
Las lentes de Grupo Extra registraron de cerca el recorrido de los colectivos, capturando una serie de expresivas miradas, teatralidad facial, gesticulaciones dramáticas y corporalidades poco habituales en los pasillos del recinto parlamentario.
Los creadores de estas actitudes convirtieron el espacio legislativo en un escenario improvisado donde las imágenes y los gestos asumieron el protagonismo en el reclamo por los recursos destinados al desarrollo cultural del país.