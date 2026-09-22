Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Con instrumentos en mano, carteles y un marcado sello interpretativo, la representación del sector artístico costarricense tomó las inmediaciones e interiores de la Asamblea Legislativa este martes.

Foto: Jorge Castillo.

La convocatoria reunió a cineastas, músicos, actores y bailarines en una jornada de protesta contra la propuesta de ajuste presupuestario impulsada por el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

Foto: Jorge Castillo.

Más allá de las proclamas y consignas, la manifestación pacífica destacó por la puesta en escena no verbal de los asistentes.

Foto: Jorge Castillo.

Las lentes de Grupo Extra registraron de cerca el recorrido de los colectivos, capturando una serie de expresivas miradas, teatralidad facial, gesticulaciones dramáticas y corporalidades poco habituales en los pasillos del recinto parlamentario.

Foto y video: Jorge Castillo.

Los creadores de estas actitudes convirtieron el espacio legislativo en un escenario improvisado donde las imágenes y los gestos asumieron el protagonismo en el reclamo por los recursos destinados al desarrollo cultural del país.