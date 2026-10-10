Fotos: Vuelco de camión con trabajadores deja varios heridos

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un aparatoso accidente de tránsito registrado a eso de las 2:30 p. m. de este sábado dejó como saldo a cinco trabajadores trasladados al Hospital San Carlos.

El hecho se produjo sobre la ruta nacional 35, específicamente unos 500 metros después de la rotonda de La Abundancia de Ciudad Quesada, en sentido hacia Florencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, a bordo del camión viajaban un total de 11 operarios junto con herramientas de trabajo, varios de ellos instalados en el cajón de la unidad. Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la vía.

La Cruz Roja Costarricense desplegó múltiples unidades de socorro al sitio para la atención rápida de las víctimas.

Tras la valoración médica en la escena, los paramédicos trasladaron a cuatro de los trabajadores en condición categoría amarilla (urgentes pero estables) y a un quinto en condición verde (golpes leves).

Oficiales de la Policía de Tránsito asumieron el control del punto para regular el paso vehicular y realizar las pesquisas correspondientes que permitan esclarecer las causas del percance.