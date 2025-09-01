La Policía Municipal de Cartago decomisó más de 5.500 unidades de medicamentos de venta ilegal durante un operativo realizado la noche del sábado en el sector de Los Diques, en La Lima.

Los oficiales intervinieron un automóvil en el que viajaban dos hombres y una mujer. Durante la revisión encontraron cajas con distintos productos farmacéuticos, que presuntamente serían comercializados en la zona.

La sospechosa informó a las autoridades que la intención era vender los medicamentos de forma clandestina en comunidades cercanas.

Amplio decomiso

El cargamento incautado incluye:

57 tipos de medicamentos en pastillas para un total de 5.736 dosis

19 tipos de jarabes

5 tipos de óvulos

12 tipos de cremas

7 tipos de inyectables

4 tipos de goteros

16 tipos de ungüentos

Los medicamentos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones y determinar el origen del cargamento, así como posibles vínculos con redes de distribución ilegal en la provincia.