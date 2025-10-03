Las fuertes lluvias que afectaron a Alajuelita la tarde de este viernes dejó serios daños en la comunidad de Concepción Abajo, donde un cauce desbordado arrasó con parte del muro perimetral de la Escuela Concepción y el portón de la iglesia Metodista El Sinaí.

Foto: Edwin Vega Espinoza

El agua ingresó al templo, provocando daños internos y obligando a los cuerpos de socorro a tomar precauciones ante el riesgo de un nuevo colapso.

Foto: Edwin Vega Espinoza

El caudal arrastró bloques y losetas del muro, que quedaron sobre la vía principal, generando peligro para peatones y vehículos.

Foto: Edwin Vega Espinoza

Voluntarios y vecinos colaboraron en la limpieza inicial para despejar el paso, mientras que Bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública intervinieron para evacuar a personas que se acercaron a observar la emergencia, ya que parte de la estructura de la iglesia continúa en riesgo.

Foto: Edwin Vega Espinoza

Las autoridades locales mantienen la alerta por las correntadas que siguen bajando con fuerza en la zona, mientras se evalúan los daños materiales ocasionados por la tormenta.