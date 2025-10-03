Las fuertes lluvias que afectaron a Alajuelita la tarde de este viernes dejó serios daños en la comunidad de Concepción Abajo, donde un cauce desbordado arrasó con parte del muro perimetral de la Escuela Concepción y el portón de la iglesia Metodista El Sinaí.
El agua ingresó al templo, provocando daños internos y obligando a los cuerpos de socorro a tomar precauciones ante el riesgo de un nuevo colapso.
El caudal arrastró bloques y losetas del muro, que quedaron sobre la vía principal, generando peligro para peatones y vehículos.
Voluntarios y vecinos colaboraron en la limpieza inicial para despejar el paso, mientras que Bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública intervinieron para evacuar a personas que se acercaron a observar la emergencia, ya que parte de la estructura de la iglesia continúa en riesgo.
Las autoridades locales mantienen la alerta por las correntadas que siguen bajando con fuerza en la zona, mientras se evalúan los daños materiales ocasionados por la tormenta.