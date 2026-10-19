Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Varios gatitos también quedaron en medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias de este domingo en las cercanías del río Bermúdez, en Heredia.
Los animales tuvieron que ser rescatados como parte de la evacuación de una familia de 11 personas que quedó incomunicada tras la destrucción del puente peatonal que utilizaba para cruzar el río.
Entre los afectados había adultos mayores y animales que necesitaban ser trasladados a un sitio seguro ante el aumento del caudal. Los cuerpos de rescate intervinieron para evacuar a las personas y sacar a los gatitos de la zona de riesgo.
La corriente arrasó con el paso peatonal que permitía a la familia movilizarse sobre el río, dejándola sin esa conexión. La emergencia evidenció el peligro que enfrentaron tanto los habitantes como sus mascotas durante las fuertes precipitaciones.