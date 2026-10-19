Fotos: Vea los gatitos que fueron rescatados tras crecida del río Bermúdez

Los animales fueron puestos a salvo durante la evacuación

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Varios gatitos también quedaron en medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias de este domingo en las cercanías del río Bermúdez, en Heredia. Los animales tuvieron que ser rescatados como parte de la evacuación de una familia de 11 personas que quedó incomunicada tras la destrucción del puente peatonal que utilizaba para cruzar el río.