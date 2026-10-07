Fotos: Vea los carros de lujo decomisados tras gran operativo

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

En el marco de los 22 allanamientos ejecutados este miércoles durante el Caso Éxodo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó una importante flotilla de vehículos de alta gama vinculada a la red criminal de legitimación de capitales de alias “Sobrino”.

Las autoridades confirmaron el decomiso preliminar de al menos 10 vehículos y motocicletas de lujo, los cuales habrían sido adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico y del narcomenudeo operado por la banda en la Gran Área Metropolitana.



Tanto el director a.i. del OIJ, Michael Soto, como el Fiscal General, Carlo Díaz, recalcaron que la incautación de estos bienes, junto con la inmovilización de propiedades por cerca de ¢700 millones, resulta indispensable para “quitarle el músculo financiero” a la estructura, la cual utilizaba bienes ostentosos y la producción de eventos masivos para blanquear sus capitales.