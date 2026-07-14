La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó este martes un amplio operativo en Cartago contra una presunta estructura de narcomenudeo vinculada a la banda conocida como “Los Gery”, que dejó 6 personas detenidas y varios inmuebles allanados.

Durante las diligencias, las autoridades también encontraron loras en una de las viviendas intervenidas. Las fotografías captadas en el sitio muestran a las aves mientras los agentes desarrollaban el operativo.

Foto: Randall Sandoval.

El director de la PCD, Stephen Madden, indicó que, tras el hallazgo, se coordinará con las autoridades competentes para determinar el estado de los animales y definir el procedimiento que corresponde.

Foto: Randall Sandoval.

Los allanamientos se ejecutaron en San Rafael y San Diego de La Unión, como parte de una investigación contra esta organización. De acuerdo con las autoridades, el presunto líder del grupo, alias “Spanky”, permanece en fuga desde junio, cuando no se presentó a la lectura de una sentencia por narcotráfico.

Allanamientos en Cartago. Foto: Randall Sandoval.

Las investigaciones continúan para establecer si la tenencia de las aves era legal o si existiría alguna infracción relacionada con su resguardo.