Fotos: Vea la carroza que lleva a “La Negrita” en la pasada

Una colorida carroza repleta de arreglos florales es la encargada de transportar este lunes a la Virgen de los Ángeles durante su tradicional pasada hacia la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en Cartago.
La estructura es impulsada por un chapulín conducido por Andrés Méndez, quien aseguró sentirse profundamente agradecido por haber sido elegido para cumplir con esta responsabilidad.
Según comentó, la designación se realizó mediante un sorteo entre los participantes, por lo que considera un privilegio poder ser quien lleve a “La Negrita” durante esta importante tradición religiosa.
“Es un honor poder llevar a la Madre de Dios”, expresó el conductor, mientras cientos de fieles acompañaban el recorrido entre oraciones, cantos y muestras de devoción.