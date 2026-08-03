Fotos: Vea la carroza que lleva a “La Negrita” en la pasada

Una colorida carroza repleta de arreglos florales es la encargada de transportar este lunes a la Virgen de los Ángeles durante su tradicional pasada hacia la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en Cartago.

Foto: Sergio Espinoza.

La estructura es impulsada por un chapulín conducido por Andrés Méndez, quien aseguró sentirse profundamente agradecido por haber sido elegido para cumplir con esta responsabilidad.

Foto: Sergio Espinoza.

Según comentó, la designación se realizó mediante un sorteo entre los participantes, por lo que considera un privilegio poder ser quien lleve a “La Negrita” durante esta importante tradición religiosa.

Foto: Sergio Espinoza.

“Es un honor poder llevar a la Madre de Dios”, expresó el conductor, mientras cientos de fieles acompañaban el recorrido entre oraciones, cantos y muestras de devoción.

Foto: Sergio Espinoza.

Foto: Sergio Espinoza.

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