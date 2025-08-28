La Policía Municipal de Montes de Oca decomisó varias dosis de droga aparente marihuana dentro de un colegio del cantón, durante una intervención realizada con apoyo de la Unidad K9.

El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones preventivas y de seguridad que las autoridades coordinan con la comunidad educativa para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes.

Gracias al olfato del can especializado, se localizaron las dosis de droga que posteriormente fueron entregadas a las autoridades competentes para el debido proceso.

Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán en diferentes centros educativos con el objetivo de prevenir el consumo y la distribución de drogas entre la población estudiantil.