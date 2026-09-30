Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Durante la serie de 13 allanamientos ejecutados la noche del martes para desarticular la banda liderada por un sujeto de apellido Segura, alias “Gemelo”, vinculada con sicariato y tráfico de drogas en el sur de San José, los agentes judiciales descubrieron una instalación de alta tecnología en el sector de Desamparados.

Se trataba de un laboratorio de marihuana hidropónica en pleno proceso de construcción y acondicionamiento, cuyo equipamiento fue valorado en cerca de $12.000 (aproximadamente ₡6 millones).

Las fotografías distribuidas por las autoridades judiciales evidencian el nivel de especialización y logística que preparaba el grupo criminal para la producción en interiores.

De acuerdo con el informe del OIJ, la infraestructura aún no había entrado en operaciones. Por orden de la Fiscalía y bajo la supervisión del juez penal asignado, la totalidad de los equipos e insumos incautados fueron destruidos en el sitio para neutralizar la amenaza operativa del grupo.