Un accidente de tránsito en la Rotonda Y Griega cerca de Circunvalación en San José, ruta hacia San Sebastián, donde un carro cayó al río.

El reporte se dio a las 7:23 p.m. y en apariencia se trató de una colisión de dos vehículos donde uno cayó al precipicio con una mujer abordo.

Accidente en rotonda Y griega. Fotografía: Raquel Vargas

Accidente en rotonda Y griega. Fotografía: Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

En apariencia, la mujer que conducía el carro que cayó al río era conducido por una oficial de la Fuerza Pública.

Bomberos desplazó dos unidades para atender la emergencia con dos mujeres implicadas en el accidente.

Accidente en rotonda Y griega. Fotografía: Raquel Vargas

Ninguna resultó herida de gravedad y únicamente se trató de daños materiales.