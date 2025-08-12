Thor es un perro policía que pertenece al grupo de canes de la Policía Municipal de San José y quien colabora activamente con las autoridades.

Como parte de las misiones en las que Thor se ha destacado en los últimos días es en la identificación de droga en diferentes puntos.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, mostró a través de sus redes sociales cómo Thor marcó 7 puntos en posición de sentado, alertando la presencia de sustancias entrenadas.

Esto lo realizó en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de las diligencias policiales.