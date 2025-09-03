Agentes de la Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron este miércoles, varios vehículos, placas, partes y repuestos con denuncia de robo en el sector de Vuelta de Jorco en Aserrí.
La acción se originó luego de que, durante una investigación en la zona la semana pasada, oficiales observaran en un terreno varios vehículos desarmados.
Al consultar en las bases policiales, confirmaron que al menos uno de ellos tenía reporte por robo.
Con esta información, coordinaron con el Ministerio Público y solicitaron una orden de allanamiento, ejecutada a las 6:00 a. m. de este miércoles.
En la propiedad se encontraron los siguientes indicios:
De acuerdo con el OIJ, no hubo personas detenidas en la diligencia y el caso continúa en investigación bajo la figura de receptación.