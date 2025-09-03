Agentes de la Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron este miércoles, varios vehículos, placas, partes y repuestos con denuncia de robo en el sector de Vuelta de Jorco en Aserrí.

Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ. Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ.

La acción se originó luego de que, durante una investigación en la zona la semana pasada, oficiales observaran en un terreno varios vehículos desarmados.

Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ. Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ.

Al consultar en las bases policiales, confirmaron que al menos uno de ellos tenía reporte por robo.

Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ. Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ.

Con esta información, coordinaron con el Ministerio Público y solicitaron una orden de allanamiento, ejecutada a las 6:00 a. m. de este miércoles.

En la propiedad se encontraron los siguientes indicios:

5 vehículos con denuncia por robo.

5 motores reportados como robados.

8 chasis con alteraciones.

6 automotores con alteraciones.

4 pares y una placa metálica de circulación con denuncia.

Documentos de un vehículo denunciado como robado.



Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ. Recuperan carros y

partes con denuncia de robo. Foto: OIJ.

De acuerdo con el OIJ, no hubo personas detenidas en la diligencia y el caso continúa en investigación bajo la figura de receptación.