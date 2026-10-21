Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles interrumpe el paso vehicular frente al Liceo de San Miguel de Desamparados, luego de que una vagoneta colisionara contra un poste del tendido eléctrico.

El choque provocó el quiebre de la estructura y dejó los cables sobre la carretera, bloqueando por completo el paso sobre la vía principal frente al centro educativo y establecimientos comerciales de la zona, a unos 600 metros al sur del Maxi Palí.