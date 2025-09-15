Caos vial se vive este lunes en Barrio Cuba, San José, específicamente en el cruce de la Numar, luego de que un tráiler botara cables del tendido eléctrico.
Según reportes de usuarios en el lugar, el incidente obligó a cerrar la vía, lo que complicó aún más la circulación debido a que en la zona también se desarrollan desfiles patrios.
Oficiales de Tránsito se encuentran en la zona para desviar a los conductores hacia rutas alternas.
Trabajadores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) llegaron al sitio para atender la emergencia y restablecer el servicio eléctrico, así como la seguridad de la zona afectada.