La moneda coleccionable de ₡25 colones alusiva a la Basílica de Los Ángeles sale a la venta este miércoles 25 de marzo y las personas hicieron fila por más de 24 horas para adquirirla.

Los compradores se ubicaron a las afueras del Banco de Costa Rica en San José centro para adquirirla.

Algunas personas aseguran estar desde el martes a las 3:00 a.m. para poder quedarse con la suya.