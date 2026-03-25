Fotos: Ticos hacen más de 24 horas de fila por moneda coleccionable

Compradores se ubicaron alrededor del Banco de Costa Rica en San José

La moneda coleccionable de ₡25 colones alusiva a la Basílica de Los Ángeles sale a la venta este miércoles 25 de marzo y las personas hicieron fila por más de 24 horas para adquirirla.

Los compradores se ubicaron a las afueras del Banco de Costa Rica en San José centro para adquirirla.

Algunas personas aseguran estar desde el martes a las 3:00 a.m. para poder quedarse con la suya.

Sobre la moneda

Se trata de una colección de monedas de 10 mil unidades en acrílico y 7 mil en estuche, a un precio de ₡9.050.

Su diseño se basa en La Basílica de Los Ángeles de Cartago.

Las personas podrán adquirir únicamente dos unidades por persona. Se venderá en diferentes puntos y sucursales.