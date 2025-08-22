Desde las 6:00 de la mañana cerca de un centenar de simpatizantes llegaron a las inmediaciones de la Asamblea Legislativa como muestra de apoyo al presidente Rodrigo Chaves, quien comparecerá hoy ante los diputados.

Ambiente previo a la Comisión Especial del Presidente. Foto: Catalina Mairena.

Con pancartas, pitos y banderas, los autodenominados “jaguares”rodearon Cuesta de Moras pendientes de lo que pase durante la comisión.

Ambiente previo a la Comisión Especial del Presidente. Foto: Catalina Mairena.

Dicho órgano es el encargado de estudiar el levantamiento de la inmunidad presidencial tras la acusación del Fiscal General por la investigación del Caso BCIE.

Ambiente previo a la Comisión Especial del Presidente. Foto: Catalina Mairena.

Donde, de acuerdo con el Ministerio Público, Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con fondos del ente internacional.

Así se vive el ambiente en las cercanías de la Asamblea. Foto: Catalina Mairena. Foto: Catalina Mairena.

Según la tesis de la Fiscalía, RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.

Así se vive el ambiente en las cercanías de la Asamblea. Foto: Catalina Mairena.

Colaboró el periodista Jhostyn Díaz.