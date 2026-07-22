Las imágenes satelitales divulgadas este miércoles por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) evidencian la amplia cobertura nubosa y la intensa actividad lluviosa que permanece sobre el territorio nacional, pese a la salida de la onda tropical #24.

Según el IMN, aunque el fenómeno ya se desplazó fuera del país, la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y el constante ingreso de humedad desde el mar Caribe mantienen un patrón atmosférico inestable, por lo que continuarán las lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones.

#IMN_Aviso Meteorológico -Actaulización- Onda tropical #24 sale de Costa Rica pero dejará lluvias dispersas e intensas esta noche Emitido: 22 de Julio de 2026 a las 12:25 a.m. Enlace: https://t.co/l8M56D5fnx pic.twitter.com/khldU1Ez0J — IMN Costa Rica (@IMNCR) July 22, 2026

Durante la mañana se prevén precipitaciones en la costa del Caribe y las llanuras de la Zona Norte, mientras que en horas de la tarde las lluvias se extenderán prácticamente a todo el país, con mayor intensidad en el Pacífico, parte del Valle Central y las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.