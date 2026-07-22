Las imágenes satelitales divulgadas este miércoles por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) evidencian la amplia cobertura nubosa y la intensa actividad lluviosa que permanece sobre el territorio nacional, pese a la salida de la onda tropical #24.
Según el IMN, aunque el fenómeno ya se desplazó fuera del país, la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y el constante ingreso de humedad desde el mar Caribe mantienen un patrón atmosférico inestable, por lo que continuarán las lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones.
Durante la mañana se prevén precipitaciones en la costa del Caribe y las llanuras de la Zona Norte, mientras que en horas de la tarde las lluvias se extenderán prácticamente a todo el país, con mayor intensidad en el Pacífico, parte del Valle Central y las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.
Para la noche, los aguaceros se concentrarán principalmente en la costa del Pacífico y sectores montañosos.
En las últimas seis horas, los mayores acumulados de lluvia se registraron en la Zona Norte, donde San Carlos alcanzó 97,4 milímetros y Sarapiquí 45,2 milímetros. También se reportaron precipitaciones importantes en Puerto Jiménez, con 46,6 milímetros; Pez Vela, en el Pacífico Central, con 42 milímetros, y Santa Marta de Hojancha, en Guanacaste, con 26,8 milímetros.
El IMN advirtió que las cuencas del Pacífico Sur, el Caribe y la Zona Norte presentan niveles de saturación de entre el 80 % y el 95 %, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos, inundaciones y el crecimiento de quebradas y ríos pequeños. Además, recomendó extremar las precauciones en zonas propensas a inundaciones, mantenerse alerta ante tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, así como tomar previsiones en la navegación aérea y marítima debido al aumento de la turbulencia y el oleaje, especialmente en el Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.