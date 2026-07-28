Fotos: Romeros siguen llegando a Cartago previo a las fiestas de la Virgen de los Ángeles

A pocos días de la celebración de Nuestra Señora de los Ángeles, cientos de romeros continúan llegando a Cartago para visitar la Basílica, agradecer favores y expresar su devoción a la patrona de Costa Rica.

Desde distintas partes del país, los peregrinos avanzan hacia el santuario como parte de una de las tradiciones religiosas más importantes para los costarricenses. También se suman visitantes extranjeros que aprovechan su estadía en el país para vivir por primera vez la romería.

Foto: Randall Sandoval.

El padre Luis Esteban Fernández, vocero de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, aseguró este martes 28 de julio que durante los últimos días se ha registrado una importante afluencia de fieles.

“Sí, han sido días de mucha afluencia de peregrinos y ha sido una fiesta verdaderamente, porque diócesis como la Arquidiócesis siempre trae muchas personas. Hoy, con la diócesis de Ciudad Quesada, la iglesia estaba repleta también a las 11 de la mañana”, expresó el sacerdote.

Además de las celebraciones religiosas, los visitantes han participado en actos culturales y diferentes manifestaciones de fe en los alrededores del templo.

Foto: Randall Sandoval.

“Los actos culturales que traen las manifestaciones de piedad y devoción han sido muy enriquecedores. Estar aquí contemplando, ser testigos de esta fiesta nacional que estamos viviendo”, agregó Fernández.

El sacerdote anticipó que la cantidad de romeros aumentará conforme se acerquen el 1.º y el 2 de agosto, fechas centrales de las celebraciones en honor a la Virgen de los Ángeles.

Foto: Randall Sandoval.

“Si por la víspera se saca el día, imagínese cómo estará aquí el primero de agosto. Así que los esperamos para seguir celebrando esta fiesta nacional, reunirnos en torno a nuestra madre santísima en este año del centenario de la coronación pontificia”, manifestó.

Foto: Randall Sandoval.

Entre quienes llegaron por primera vez se encuentra Ruth Ronquillo, una visitante proveniente de Ecuador, quien calificó su paso por la Basílica como una experiencia “indescriptible”.

“Primera vez”, respondió al ser consultada sobre si anteriormente había realizado la romería.

Ronquillo calificó la experiencia como “hermosa” y destacó que su visita estuvo motivada por su devoción y confianza en la Virgen.

“Muy creyente, muy devota de la Virgen y, más que todo, confío en su amor y su infinita misericordia que cada día nos regala. Desde que nosotros nos levantamos, nos regala todo su amor y nos regala vida”, afirmó.

La visitante ecuatoriana también expresó su deseo de que la fe contribuya a la unión de las sociedades y a la construcción de la paz.