Fotos: Rodrigo Chaves reaparece en Puntarenas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El expresidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves, reapareció este miércoles en Puntarenas acompañando a la presidenta Laura Fernández.

Chaves no hacía una aparición pública desde hace varios días, en medio del despido del excanciller Manuel Tovar y los rumores de un supuesto retiro de la visa.

El ministro de la Presidencia saludó a las personas de la zona en la previa del Consejo de Gobierno.

Foto: Jorge Castillo.

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica desmintió el retiro de las visas a jerarcas del Gobierno.