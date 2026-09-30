Fotos: Rodrigo Chaves reaparece en Puntarenas

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El expresidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves, reapareció este miércoles en Puntarenas acompañando a la presidenta Laura Fernández.
Chaves no hacía una aparición pública desde hace varios días, en medio del despido del excanciller Manuel Tovar y los rumores de un supuesto retiro de la visa.
El ministro de la Presidencia saludó a las personas de la zona en la previa del Consejo de Gobierno.
La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica desmintió el retiro de las visas a jerarcas del Gobierno.
“Estos rumores son falsos. Solo las cuentas oficiales del gobierno estadounidense hablan en nombre del gobierno de los Estados Unidos”, indicaron en una publicación en redes sociales.