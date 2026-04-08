Fotos revelan los avances de la cárcel inspirada en modelo salvadoreño

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El gobierno y el Ministerio de Justicia y Paz realizaron una inspección de los avances de la nueva cárcel que albergaría a prisioneros de alta peligrosidad.
La prisión, que se basa en el modelo carcelario de El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele, fue visitada por el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández.
Tras esta inspección se dieron a conocer las imágenes de cómo avanza la construcción de esta obra, la cual está ubicada en la propiedad de la cárcel de La Reforma.