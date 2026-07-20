Un importante hundimiento mantiene en riesgo el paso por la ruta nacional 415, en el sector de Las Brisas, camino al distrito de Santa Teresita de Turrialba, luego de las intensas lluvias registradas durante los últimos tres días.

De acuerdo con la Municipalidad de Turrialba, la combinación de las precipitaciones y una falla geológica que atraviesa la zona provocó el colapso parcial de la carretera, por lo que actualmente solo vehículos de doble tracción pueden transitar con extrema precaución.

Hundimiento en carretera. Foto: Municipalidad de Turrialba.

El alcalde de Turrialba y presidente de la Comisión Municipal de Emergencias, Carlos Hidalgo Flores, inspeccionó este lunes el sitio para coordinar una intervención con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

“Es peligrosísimo que los vehículos pasen por este lugar porque hay probabilidad de que puedan volcarse; el riesgo es mayúsculo. Estamos coordinando con las autoridades pertinentes para atender este hundimiento cuanto antes”, manifestó el jerarca.

Hundimiento en carretera. Foto: Municipalidad de Turrialba.

A pocos metros del hundimiento también se registra un deslizamiento que mantiene bloqueado uno de los carriles de la vía, complicando aún más el tránsito hacia las comunidades de la zona.

Foto: Municipalidad de Turrialba.

Las autoridades informaron que las lluvias también han provocado incidentes en otros sectores del cantón, entre ellos Los Mora de Tres Equis, San Cayetano, La Unión, San Bosco, Pacayitas, Mollejones, San Diego, Calle Bejuco, así como en varios puntos de la ruta nacional 10.

Hundimiento en carretera. Foto: Municipalidad de Turrialba.

La Municipalidad indica a los conductores evitar transitar por las zonas afectadas si no es estrictamente necesario y mantenerse atentos a la información oficial mientras avanzan las labores de evaluación e intervención.