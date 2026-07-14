Dos trabajadores que permanecían atrapados en un andamio en un edificio en Sabana Norte fueron rescatados por los cuerpos de emergencia.

La Cruz Roja Costarricense, junto con el Cuerpo de Bomberos, realizaron las labores de rescate y extracción tras la emergencia reportada en el sector de Mata Redonda, diagonal al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Tras ser valorados por los equipos de atención prehospitalaria, ambos trabajadores fueron trasladados al Hospital del Trauma para recibir atención médica.