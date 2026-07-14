Fotos: Rescatan a trabajadores que quedaron guindando de edificio de más de 20 pisos

Fueron trasladados al centro médico

Fallo en andamio deja a cuatro trabajadores guindando a 40 metros de un edificio

Dos trabajadores que permanecían atrapados en un andamio en un edificio en Sabana Norte fueron rescatados por los cuerpos de emergencia.

La Cruz Roja Costarricense, junto con el Cuerpo de Bomberos, realizaron las labores de rescate y extracción tras la emergencia reportada en el sector de Mata Redonda, diagonal al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Tras ser valorados por los equipos de atención prehospitalaria, ambos trabajadores fueron trasladados al Hospital del Trauma para recibir atención médica.