La presidenta de la República, Laura Fernández, llegó a la Corte Suprema de Justicia para interponer una querella contra cuatro magistrados.

La mandataria llegó acompañada de todo el gabinete en pleno y la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa.

Foto: Isaac Villata

Esta decisión responde a que la Sala IV ordenó al Congreso el nombramiento de los magistrados suplentes.

Foto: Isaac Villata

Fernández calificó este acto como un “golpe de Estado” del Poder Judicial al Congreso.

Foto: Isaac Villata

Los magistrados a los que se les presentará la querella son:

Fernando Cruz Castro

Paul Rueda Leal

Ingrid Hess Herrera

Jorge Araya García