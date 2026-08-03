La presidenta de la República, Laura Fernández, llegó a la Corte Suprema de Justicia para interponer una querella contra cuatro magistrados.
La mandataria llegó acompañada de todo el gabinete en pleno y la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa.
Esta decisión responde a que la Sala IV ordenó al Congreso el nombramiento de los magistrados suplentes.
Fernández calificó este acto como un “golpe de Estado” del Poder Judicial al Congreso.
Los magistrados a los que se les presentará la querella son: