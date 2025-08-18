Un poste se encuentra obstruyendo el paso en el sector de Tibás, frente al nuevo Pequeño Mundo, la tarde de este domingo.

Según información, un vehículo liviano habría colisionado contra este, provocando que se quebrara y obstruyera la vía pública.

Foto: Wilbert Hernández.

En apariencia, el carro involucrado se habría dado a la fuga posterior al suceso.

Foto: Wilbert Hernández.

Esta carretera es una importante vía de ingreso y salida entre Tibás y Santo Domingo, por lo que el cierre de esta afecta a múltiples conductores.

Foto: Wilbert Hernández.

Reportes destacan que el trabajo en la zona podría tomar múltiples horas, por lo que no se tiene claridad cuando se abrirá la vía.