Una colisión de un vehículo contra un objeto fijo tuvo lugar la tarde de este martes en el sector de Gravilias de Desamparados, San José.

En el sitio, las autoridades destacan que se presentó un choque de un vehículo liviano contra un poste, el cual producto del impacto cae completamente encima del automotor.

“El incidente en Desamparados se valoró un paciente, el cuál estaba estable y rehusó el traslado al centro médico”, afirmó la Cruz Roja Costarricense.

Producto del incidente, el cableado se encuentra obstruyendo el paso en la vía y de momento se desconoce cuanto tomará habilitar nuevamente la circulación.