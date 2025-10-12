Un camión fue sorprendido robando agua de un río en Escazú, según confirmó la Policía Municipal, que detuvo al conductor y lo puso a la orden de la Fiscalía por el presunto delito de usurpación de aguas.

Robo de agua de río. Foto: Policía Municipal de Escazú.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo extraía el recurso hídrico directamente del cauce para utilizarlo en labores de limpieza de una construcción cercana, sin ningún tipo de autorización.

“El vehículo estaba sustrayendo agua del río, con el objetivo de utilizar el recurso natural para lavar parte de una construcción”, detalló la Policía Municipal.

El hombre fue detenido en el sitio y trasladado al Ministerio Público, donde enfrentará cargos bajo el artículo 226 del Código Penal, que establece penas de prisión de un mes a dos años o multa para quienes desvíen o tomen aguas públicas o privadas que no les corresponden, con fines de lucro.