Fotos: Policía interviene puntos de venta de droga en La Carpio

Decenas de oficiales de la Fuerza Pública, junto con personal de la Dirección de Operaciones, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Policía Municipal de San José, realizan este jueves un operativo en la comunidad de La Carpio, en La Uruca.

Según las autoridades, la intervención busca prevenir delitos contra la propiedad y la vida en la zona.

Durante el despliegue, los oficiales dieron seguimiento a un hombre que intentó huir al contar con una orden de captura por violencia doméstica y conducción temeraria.

Además, los policías detuvieron a un segundo sospechoso por el presunto delito de resistencia a la autoridad. También aprehendieron a una mujer que, aparentemente, amenazaba a otra persona con un arma de fuego, la cual fue decomisada junto con cuatro municiones.

Foto: Mauricio Aguilar.

Foto: Mauricio Aguilar.

Foto: Mauricio Aguilar.

Foto: Mauricio Aguilar.

El operativo continúa en desarrollo. De momento, las autoridades reportan más de 200 personas identificadas, la revisión de más de 100 vehículos, así como el decomiso de dosis de droga y un arma no letal.