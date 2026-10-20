Fotos: Plaza de la Democracia empieza a recibir a manifestantes

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, empieza a recibir a los primeros manifestantes que participarán este martes en la movilización multisectorial.

Algunas personas ya se encuentran en el lugar con banderas de Costa Rica, mientras el grueso de la manifestación avanza desde la Fuente de la Hispanidad con destino al centro de San José.

Fotografía Mauricio Aguilar

En la plaza también se instalaron toldos y equipos de audio para recibir a los participantes. Conforme avanzan los minutos, se observa la llegada de más personas, mientras dentro del Congreso los diputados sesionan en distintas comisiones legislativas.

Entre quienes llegaron temprano se encuentra Priscila Cruz, quien aseguró que decidió participar para llamar la atención sobre la situación de la educación pública.

Cruz explicó que espera que la movilización permita crear conciencia entre la población sobre los efectos que, a su criterio, podrían generar los recortes presupuestarios a la educación pública universitaria.

La marcha tiene previsto concluir en la Plaza de la Democracia, donde se concentrarán los diferentes sectores participantes frente al edificio de la Asamblea Legislativa.

Fotografía Mauricio Aguilar