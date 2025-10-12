Fuerza Pública detuvo a 2 hombres que circulaban por Hatillo centro, San José, en un vehículo con placas que no correspondían.
El incidente comenzó cuando el automóvil estuvo a punto de atropellar a varios peatones, lo que motivó a los oficiales de la delegación local a darle seguimiento.
Durante la revisión del vehículo, los policías descubrieron que portaba 3 placas diferentes.
Posteriormente, coordinaron con oficiales especializados en Tránsito de la Policía Municipal de San José, quienes levantaron las boletas de infracción correspondientes.
Poco después, las autoridades fueron alertadas de que el vehículo estaba vinculado con un asalto ocurrido el viernes en el sector de San Sebastián.
En ese hecho, sujetos a bordo de un automóvil con características similares robaron varias piezas de oro valoradas en aproximadamente un millón y medio de colones.
Los sospechosos, identificados con los apellidos Vargas y Green, fueron detenidos y puestos a la orden del Primer Circuito Judicial de San José para que determine su situación jurídica.