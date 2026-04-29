Fotos: Pilar Cisneros llora tras mensaje final de Chaves

La diputada del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, lloró durante el mensaje final y de despedida del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Cisneros acabó su periodo como diputada y las palabras de agradecimiento del mandatario hicieron que terminara en lágrimas.
“Lo mejor está por venir”, dijo Chaves.
El público pidió que la diputada hablara, y dio unas últimas palabras.
“Muchas gracias al pueblo de Costa Rica y a mis compañeros. Ha sido un orgullo”, expresó entre lágrimas.
Con la voz quebrada, aseguró no “ser de hierro”.
“Bendita la hora que tuvimos a una señora que está en el corazón de todos los ticos”, le dijo Laura Fernández a Pilar.