Fotos: Pilar Cisneros llora tras mensaje final de Chaves

La diputada del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, lloró durante el mensaje final y de despedida del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Cisneros acabó su periodo como diputada y las palabras de agradecimiento del mandatario hicieron que terminara en lágrimas.

Pilar Cisneros, Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Foto: Wilbert Hernández.

“Lo mejor está por venir”, dijo Chaves.

El público pidió que la diputada hablara, y dio unas últimas palabras.

Pilar Cisneros, Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Foto: Wilbert Hernández.

“Muchas gracias al pueblo de Costa Rica y a mis compañeros. Ha sido un orgullo”, expresó entre lágrimas.

Con la voz quebrada, aseguró no “ser de hierro”.