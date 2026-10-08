Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La exdiputada Pilar Cisneros llegó este jueves a las 7:40 a.m. a la Fiscalía General de la República para enfrentar la indagatoria programada para las 8:00 a.m.

Cisneros arribó acompañada de su abogado, José Francisco Madrigal, y utilizando una andadera debido a la condición de salud que ha enfrentado durante las últimas semanas.

La exlegisladora ingresó al edificio por medio de un pequeño elevador, mientras su abogado se limitó a señalar ante los medios que “es solo la indagatoria” y adelantó que, una vez concluida la diligencia, ambos darían declaraciones.

Madrigal ya había confirmado previamente a Grupo Extra que Cisneros asistiría a la convocatoria realizada por el fiscal general, Carlo Díaz.

Foto: Sergio Espinoza.

El defensor explicó en ese momento que la exdiputada se encontraba convaleciente tras una cirugía y que acudiría a la diligencia pese a ese impedimento físico.

También sostuvo que la indagatoria constituye un mecanismo de defensa dentro del proceso penal, pues permite a la persona imputada referirse a los hechos que se le atribuyen y exponer los elementos que considere pertinentes para su defensa.

Foto: Sergio Espinoza.

En declaraciones anteriores a Grupo Extra, Madrigal indicó además que, tras finalizar Cisneros su periodo como diputada y perder el fuero constitucional, considera que el expediente debería ser trasladado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y no continuar bajo conocimiento de la Fiscalía General.

No obstante, aclaró que la defensa no pretende plantear ese asunto durante la indagatoria, pues considera que se trata de una decisión interna del Ministerio Público relacionada con la competencia por materia.

Foto: Sergio Espinoza.

La Fiscalía deberá definir posteriormente si realiza nuevas diligencias de investigación o si avanza hacia un acto conclusivo dentro de la causa.