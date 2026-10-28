Fotos: Paso cerrado por la Ruta 4 tras vuelco de bus

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El vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles en Horquetas de Sarapiquí mantiene cerrada la Ruta 4.
La escena actualmente es custodiada por agentes de la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y la Cruz Roja Costarricense.
En el sitio, dos mujeres fallecieron y más de 50 pacientes fueron trasladados a diversos centros de salud de la zona e incluso a San José.
Se espera que en las próximas horas lleguen los personeros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento de los cuerpos.