Fotos: Paso cerrado por la Ruta 4 tras vuelco de bus

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles en Horquetas de Sarapiquí mantiene cerrada la Ruta 4.

La escena actualmente es custodiada por agentes de la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y la Cruz Roja Costarricense.