Este martes 19 de agosto, el Parque Nacional Chirripó cumple 50 años desde su fundación en 1975.

Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Parque Nacional Chirripó fue creado oficialmente mediante la Ley N.° 5773 y, en ese momento, contaba con 43.700 hectáreas.



Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Con el tiempo, el parque fue ampliado para proteger aún más sus bosques, fuentes de agua y ecosistemas de páramo. Desde 1982, su extensión total es de 50.150 hectáreas.



“Chirripó” es una palabra cabécar que significa “Tierra de las Aguas Eternas”. El parque es famoso por sus paisajes moldeados por glaciares hace miles de años, con lagos, valles y montañas.



Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Además, es el punto más alto de Costa Rica con 3.821 metros de altura.



Hoy, a 50 años de su creación, este parque sigue siendo un símbolo de conservación y belleza natural en el país.

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3

Fotografía: Oyente de Desde Buena Mañana 92.3