Fotos: Oficiales de Tránsito se manifiestan en Zapote

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Desde las 6:00 a. m. de este viernes 9 de octubre, la Seccional ANEP-Tránsito mantiene una convocatoria a manifestación pacífica en defensa de la dignidad, los derechos laborales y el fortalecimiento de la Policía de Tránsito.

Manifestación pacífica. Foto: Jorge Castillo.

Bajo la consigna “¡Basta de atropellos!”, la agrupación sindical aglutina los reclamos del cuerpo policial en cuatro ejes fundamentales de exigencia ante las autoridades:

Uniformes y equipo: Dotación adecuada de insumos, herramientas y condiciones seguras para desempeñar sus labores en carretera.

Horarios y roles justos: Respeto a las jornadas de trabajo, periodos de descanso y tiempo con sus familias.

Manual de puestos y salario global: Reconocimiento justo de las funciones, riesgos y responsabilidades que asumen los oficiales.

Nombramientos transparentes: Exigencia de procesos basados en legalidad, mérito, experiencia e igualdad de oportunidades, denunciando supuestas irregularidades en la Dirección General.

Manifestación pacífica. Foto: Jorge Castillo.

El movimiento apela al compromiso de las jerarquías para abordar las carencias operativas del cuerpo policial y consolidar una gestión transparente.

Manifestación pacífica. Foto: Jorge Castillo.

La organización llamó a sus afiliados a manifestarse con respeto, firmeza y de manera pacífica.