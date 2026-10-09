Fotos: Oficiales de Tránsito se manifiestan en Zapote

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Desde las 6:00 a. m. de este viernes 9 de octubre, la Seccional ANEP-Tránsito mantiene una convocatoria a manifestación pacífica en defensa de la dignidad, los derechos laborales y el fortalecimiento de la Policía de Tránsito.
Bajo la consigna “¡Basta de atropellos!”, la agrupación sindical aglutina los reclamos del cuerpo policial en cuatro ejes fundamentales de exigencia ante las autoridades:
El movimiento apela al compromiso de las jerarquías para abordar las carencias operativas del cuerpo policial y consolidar una gestión transparente.
La organización llamó a sus afiliados a manifestarse con respeto, firmeza y de manera pacífica.